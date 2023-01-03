الاتحاد المصري يطالب «فيفا» بتحديد موقف كهربا

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خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» لتحديد موقف محمود كهربا مهاجم الأهلي الذي تنتهي عقوبته يوم 11 يناير الحالي.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري عامر حسين إن الاتحاد خاطب فيفا من أجل معرفة مصير محمود عبد المنعم (كهربا) بعد انتهاء عقوبة إيقافه يوم 11 يناير الجاري ومدى إمكانية مشاركته في المباريات من عدمها.

وأضاف: «لا أعرف موعد رد الفيفا لكن ننتظر توضيحا منهم حتى لا نتسبب في إفساد الدوري».

وأوقف الفيفا كهربا 6 أشهر تنتهي 11 يناير الحالي لعدم دفع الغرامة الموقعة عليه لمصلحة نادي الزمالك والمقدرة بمليوني دولار مع غرامة سنوية 5% للتأخير.

وأشار عامر إلى أن اتحاد الكرة ينتظر أيضا خطاب الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو لتحديد تكلفة الشاشة التي حطمها حسام حسن المدير الفني للمصري.

وقال إن تكلفة الشاشة بحسب ما يتردد تتراوح بين 3700 و4 آلاف يورو، مؤكدا أنه إذا لم يسدد حسام الغرامة الموقعة عليه (100 ألف جنيه) خلال أسبوع فسيتعرض للإيقاف.

وقال: «سنتحرك في ملف تعديل جدول المباريات بمجرد معرفة أجندة الاتحادين الإفريقي والدولي».

وواصل: «أنتظر تحديد موعد مواجهة الأهلي مع القطن الكاميروني في دور مجموعات دوري الأبطال وبعدها سأضع تصورا لمباريات الموسم المحلي».

وأضاف: «لا أحب وضع الضغوط على الأندية لكن إذا لم أفعل ستطول المسابقة وإذا ضغطنا المباريات يشكو الجميع وإذا لم نضغطها يسخرون من انتهاء المسابقة بعد أوروبا لا أحد يعجبه شيء لذلك سننفذ الأفضل».

وأوضح أن هناك 5 أندية فقط في الدوري المصري الممتاز تمتلك ملاعب والباقي يؤجر استادات ليخوض فيها المباريات.

وأردف: «من حق لجنة المسابقات أن تنقل أي مباراة دون اعتراض من الأندية وفقًا لظروف أمنية أو فنية.. والعشب يضعف في فصل الشتاء».

وتابع حسين: «إذا طلب الأهلي نقل مواجهة أخرى لاستاد القاهرة وكانت هناك مباراة مقررة على نفس الملعب في ذات اليوم فلن يتم الموافقة على طلبه لكن إذا لم تكن هناك مباريات فلا مانع من نقلها».

