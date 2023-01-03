مرتضى: باب الزمالك مفتوح أمام عبدالله السعيد

دوليه

أكد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أن ناديه لم يحصل على توقيع عبد الله السعيد نجم بيراميدز لضمه في يناير الحالي.

وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أنه لم يعقد أي جلسات مع عبد الله السعيد مؤكدا أنه لو حدث أي اتفاق سيعلن للجميع عن الصفقة.

وارتبط اسم السعيد بالرحيل إلى الزمالك في الشهر الحالي في ظل خلافات بينه وبين إدارة بيراميدز بعد مشاجرته مع مصطفى فتحي خلال لقاء المقاولون العرب. وكان السعيد على وشك الرحيل للزمالك في صيف 2018 بعد أن وقع عقدا مع الفريق الأبيض قبل أن يجدد مرة أخرى تعاقده مع الأهلي ثم رحل بعد ذلك للأهلي السعودي قبل العودة لبيراميدز.

وقال مرتضى: «عبد الله السعيد لاعب موهوب وإذا فضل الانتقال إلى الزمالك فباب النادي مفتوح له ونرحب بالتعاقد معه بكل تأكيد».

وأضاف: «أقسم بالله لم أتحدث مع عبد الله السعيد وإذا كان قراره أن يختم مشواره الكروي في الزمالك فنحن نرحب به بكل تأكيد وقلوبنا مفتوحة له».

وواصل: «الزمالك لا يخطف لاعبين مثلما يفعل الأهلي الذي قام بخطف محمود كهربا لذلك إذا رغبنا في التعاقد مع عبدالله السعيد سوف نتحدث مع السيد سالم الشمسي رئيس بيراميدز».

وأتم: «الأهلي اقترب من التعاقد مع جناح أيسر وهو مركز كهربا أم أن كهربا أصبح حارس مرمى؟ وقد حذرت كهربا من قبل وهو لا يستمع إلى النصائح».

