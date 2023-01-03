العازمي يطالب النصر بمستحقاته

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وجه لاعب نادي القادسية مشاري العازمي رسالة إلى مجلس إدارة ناديه السابق النصر يطالب فيها بصرف مستحقاته لدى النادي الذي لعب معه لمدة موسمين قبل الانتقال إلى الأصفر. وكتب العازمي على حسابه الشخصي في تويتر: «رسالة الى مجلس نادي النصر الرياضي بجميع اعضاؤهم وبالاخص المهندس عبدالعزيز النامي، ومدير الفريق فهد هايف الديحاني على الرغم من انتهاء عقدي لاكثر من 8 شهور، لم استلم مستحقاتي كاملة رغم تعاوني معهم بالتأخير بالدفع وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية ووعودهم لي بدفع المستحقات بداية شهر يناير الا انهم يخلون بوعدهم لي، ومطالبتي باتخاذ الاجراءات القانونية لعدم قدرتهم على الدفع».

