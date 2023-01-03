بينتو أعلن القائمة النهائية للأزرق

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أعلن البرتغالي روي بينتو مدرب الأزرق القائمة النهائية المستدعاة لبطولة «خليجي 25» التي تنطلق الجمعة المقبل في مدينة البصرة العراقية وتستمر حتى 19 يناير الحالي.

وشهدت القائمة ضمت 23 لاعباً، استبعاد 4 لاعبين من القائمة الأولية التي كانت تضم 26 لاعباً، هم: عبدالعزيز وادي، وحمد حربي، وعبدالعزيز مروي، ويعقوب الطراروة، في حين استدعى المدرب مدافع كاظمة محمد خالد.

وكان وادي أول المستبعدين من القائمة بسبب الإصابة وسفره إلى ألمانيا لاستكمال العلاج، واستبعد حربي للسبب ذاته، فيما كان استبعاد الثنائي مروي والطراروة لاسباب فنية.

وضمت القائمة النهائية، كل من: ضاري العتيبي، بدر الصعنون، سليمان عبد الغفور، فهد الهاجري، حسن حمدان، خالد إبراهيم، أحمد الظفيري، عيد الرشيدي، إبراهيم كميل، مهدي دشتي، محمد خالد، سلطان العنزي، علي خلف، بدر جمال، مشاري غنام، حمد القلاف، فيصل زايد، شبيب الخالدي، محمد باجية، مبارك الفنيني، عبد الله الفهد، بدر طارق، فواز العتيبي.

ويواصل الأزرق تدريباته اليومية حتى غد (الأربعاء) موعد المغادرة مرة اخرى إلى البصرة، قبل 3 أيام من المواجهة الأولى أمام قطر السبت المقبل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية التي تضم منتخبي الإمارات والبحرين حاملة اللقب. وتفتتح البطولة يوم الجمعة بلقاء العراق المستضيف مع عمان، وتتبعه مباراة اليمن مع السعودية.

