اليرموك والشباب يواجهان الصليبخات والنصر في «السلة»

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يلتقي اليوم اليرموك مع الشباب في 05:15، فيما يلعب النصر مع الصليبخات في 07:15 على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي ضمن الجولة التاسعة من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة. ويدخل الشباب اللقاء برصيد 10 نقاط في المركز التاسع، فيما يمتلك اليرموك 9 نقاط في المركز العاشر، بدورهما يدخل النصر والصليبخات اللقاء بالرصيد ذاته 11 نقطة لكليهما في المركزين السابع والثامن. وتتنافس 4 فرق هي العربي والصليبخات والنصر والقرين على البطاقتين الخامسة والسادسة المؤهلة إلى الدور الثاني بعد ضمان الفرق الأربع الاولى الكويت وكاظمة والقادسية والجهراء تأهلها.