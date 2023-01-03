استقبال حافل للوفد الإماراتي

محلية

وصل صباح أمس وفد المنتخب الإماراتي إلى مدينة البصرة العراقية للمشاركة في «خليجي 25» التي تنطلق الجمعة المقبل.

وحظي الوفد الإماراتي باستقبال حافل من قبل مسؤولي وزارة الشباب والرياضة وأعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم، كما تغنت الفرقة البصرية بالبعثة الإماراتية عبر فواصل غنائية من التراث الخليجي لدى وصول البعثة لمقر إقامتها. وقال عضو الاتحاد العراقي، فراس بحر العلوم على هامش استقباله للبعثة الإماراتية: «نعملُ على تهيئة جميع الظروف المناسبة لإظهار البطولة من جميع الأمور الإدارية والتنظيميّة واللوجستيّة بأفضل صورة». وضمت البعثة، 23 لاعبا، إلى جانب الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب المنتخب ، والجهاز الإداري بقيادة ياسر سالم، بالإضافة إلى اللاعبين: خالد عيسى، علي خصيف وخالد السناني، خليفة الحمادي، وليد عباس، وخالد الهاشمي، وعبد السلام محمد، وخالد الظنحاني، وعبد العزيز هيكل، وأحمد جميل، وبدر ناصر، ماجد راشد، وعبد الله رمضان، وماجد حسن، وفلاح وليد، وخالد البلوشي، ومحمد عبد الباسط، وعلي صالح، وفي خط الهجوم، فابيو دي ليما، حارب عبد الله، يحيى الغساني، كايو كانيدو وسبيستيان تيجالي.

وبدأ الأبيض الإماراتي تدريباته أمس على ملعب النادي البحري في البصرة، حيث خصصت ملاعب التدريب التابعة لمدينة البصرة الرياضية موقعاً لمران المنتخبات المشاركة.

وكان المنتخب الإماراتي، قد اختتم تدريباته في دبي أول من أمس، على ستاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، بعدما منح اللاعبين راحة يوم السبت، بعد الفوز الجمعة الماضي، على ضيفه المنتخب اللبناني (1-0)، في تجربة ودية أقيمت كبروفة أخيرة في دبي، قبل المشاركة الخليجية.

وتعد هذه الزيارة تاريخية للأبيض بعد أخر تواجد بالعراق منذ خليجي 5 ببغداد ، فيما تواجد المنتخب الإماراتي العسكري بالملاعب العراقية في عام 1990.

