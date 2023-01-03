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إيفانكوفيتش يستدعي 23 لاعباً للمنتخب العماني


أعلن الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخب عمان الأول قائمة الأحمر للمشاركة في البطولة. وشهدت القائمة تواجد لاعب نادي المرخية القطري جميل اليحمدي بعد توصل الاتحاد العماني لكرة القدم لاتفاق مع النادي والاتحاد القطري. وتضم القائمة النهائية 23 لاعبًا وهم: أحمد الرواحي وفايز الرشيدي وإبراهيم المخيني ومحمد المسلمي وجمعة الحبسي ومحمود المشيفري وحارب السعدي وصلاح اليحيائي وأحمد الخميسي وأمجد الحارثي وأحمد العدوي وعصام الصبحي وأحمد المطروشي وأحمد الكعبي ومعتز صالح عبدربه وجميل اليحمدي ومصعب المعمري وفهمي بيت دوربين وخالد وزاهر الأغبري وعمر المالكي وأرشد العلوي والمنذر العلوي.


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