كاظمة يستضيف البشائر في «سلة آسيا»

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يستضيف كاظمة اليوم نظيره البشائر العماني ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في بطولة دوري السوبر لأندية غرب آسيا (زون الخليج). وكانت الجولة الثالثة انطلقت في وقت متأخر أمس بلقاء الهلال السعودي مع شباب الأهلي الاماراتي. ويتصدر الهلال وشباب الأهلي ترتيب الفرق برصيد 4 نقاط لكل منهما، يأتي بعدهما كاظمة والبشائر بنقطتين لكليهما. وتقام البطولة بنظام الذهاب والاياب لاول مرة في تاريخ بطولات كرة السلة الآسيوية.ويضم زون الخليج مجموعتين حيث يتأهل البطل في كل مجموعة مباشرة الى الدور الثاني على أن يلتقي صاحبا المركز الثاني لتحديد ثالث المتأهلين. ورغم الهزيمتين اللتين تجرعهما البرتقالي أمام الهلال وشباب الأهلي فإنه ما زال يمتلك الأمل في المنافسة على بطاقة المركز الأول إذ يخوض اليوم أول مباراة على أرضه وهو يسعى إلى تحقيق الانتصار الأول في المجموعة الذي سيمنحه دافعا معنويا من أجل خوض مباريات الإياب برغبة الفوز والمنافسة على التأهل. وقدم كاظمة الذي يقوده المدرب الصربي إيفان يرميتش مستويات مميزة وكان منافساً قوياً في المباراتين أمام الهلال وشباب الأهلي إذ تسببت تفاصيل صغيرة في الهزيمتين وهو ما يؤكد قدرته على الثأر في مباراتي الإياب على أرضه. وقياسا على ما قدمه الفريقين لغاية الآن فإن الكفة تميل نحو كاظمة لتحقيق الفوز على البشائر خصوصا انه يلعب على ارضه وبين جماهيره. ويضم البرتقالي كوكبة من اللاعبين المميزين يبرز منهم عبدالعزيز الحميدي، أحمد البلوشي، يوسف بورحمه، والأميركيان تاي ويليامس وكيفين ميرفي.