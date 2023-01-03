الديكان: علينا التخاطب مع العالم عبر «إرثنا وتراثنا»

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طالب الموسيقار الكويتي د.سليمان الديكان الجهات الإعلامية والثقافية في الخليج بتحمل مسؤوليتها والاهتمام بالموسيقى «من أجل تغيير نظرة الآخرين للمنطقة».

وقال الديكان في تصريحات لبرنامج « المقابلة» الذي تبثه قناة «الجزيرة» القطرية إن «الخليجيين ليس لهم وجود مؤثر بالعالم في هذا الشأن حتى الآن إلا بشكل بسيط جدا». مؤكدا ان الدول الخليجية والعربية عموما لديها تراث وإرث مهم، وهي بحاجة إلى التخاطب مع العالم، وإعادة تشكيل هذا التراث وتنسيقه بشكل عالمي.

وتحدث الديكان في البرنامج عن دوره في فكرة إنشاء دار الأوبرا في الكويت عام 2006، وعن أهمية الأوبرا في كل دول العالم، حيث قال «يفترض أن كل دولة تقدم سنويا إنتاجها الوطني والثقافي، لكن للأسف في الدول العربية لا يزالون ينظرون إلى الأوبرا كمجرد ترفيه».

يذكر ان الموسيقار الكويتي نشأ في بيئة فنية وموسيقية بحكم أن والده هو أحد أبرز نجوم الموسيقى في الكويت وهو غنام الديكان، شكل حالة موسيقية استثنائية في بلاده خاصة، وفي منطقة الخليج عامة.

وظهر شغف د.سليمان الديكان بالفن والموسيقى في سن مبكرة، فقرر السير على خطى والده، حيث التحق بالمعهد العالي للفنون الموسيقية في الكويت عام 1987 وحصل على شهادة البكالوريوس، ثم نال عن رسالته «صياغة حديثة لألحان مارونية» درجة الماجستير من إحدى الجامعات اللبنانية، ثم الدكتوراه عبر رسالته «بناء معاصر للألحان الكويتية».وتخصص في التأليف الموسيقي خلال دراسته، وكان أول موسيقي خليجي يقدم عرضا في دار الأوبرا المصرية عام 2000، حيث قدم حينها 11 مقطوعة موسيقية نالت إعجاب الحضور.

وينظر الديكان وهو من مواليد بداية السبعينات إلى الموسيقى باعتبارها عالما مستقلا عن الهويات المحلية، ويصفها بأنها لغة عالمية ولغة تخاطب مع بقية شعوب العالم، وهي ليست للترفيه فقط كما تعتبر في الدول الخليجية والعربية.

استلهم الديكان أعماله الموسيقية من التراث الكويتي، ويعتبر أن كل عمل موسيقي يقدمه يجب أن يتضمن فكرة ورسالة، ولذلك ركز على قضايا بلده الكويت، خاصة قضية الأسرى خلال الغزو العراقي.وقدم خلال مشواره عشرات الأعمال الموسيقية، من ألبومات موسيقية مستقلة وموسيقى تصويرية للأفلام والمسلسلات وعروض أوركسترالية نادرة ولافتة وجديدة في مضمونها وطريقة عرضها، وكان أول خليجي يصدر ألبوما في التأليف الموسيقي كما قال، وصدر له أول ألبوم تحت اسم «الأمل».

