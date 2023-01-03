دراسة علمية تحذر: التوتر يسبب «شيخوخة العين»

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حذرت دراسة جديدة من تأثير التوتر على القدرة على الإبصار، حيث أثبتت أن التوتر المزمن وما يتبعه من أعراض قد يسبب ما يسمى بشيخوخة خلايا العين.

وقالت الدراسة: إن الشعور المستمر بالتوتر أمام تقلبات الحياة أو ضغوط العمل وغيرها يمكن أن يسبب القلق والأرق والغضب والتهيج والحزن، كما يمكن أن يسهم أيضا في ضعف الدافع وقلة التركيز وصعوبة النوم.

وأضافت: ان التوتر يعد سببا للنوبات المتكررة من الصداع وآلام الصدر واضطرابات المعدة والشعور بالإرهاق المزمن وألم العضلات، وعلى الرغم من أن كل هذه الأعراض قد تكون معروفة للكثيرين نتيجة التوتر إلا أن ما كشفته الدراسة أن العيون تتضرر هي الأخرى بشكل كبير.

وذكرت الدراسة أن التوتر المستمر يتسبب في تدهور البصر مع مرور الوقت، وذلك بسبب شيخوخة الخلايا في العين، ما يؤدي إلى تلفها بشكل أسرع، وعلى الرغم من أن جميع خلايا الجسم تشيخ بما في ذلك خلايا العين، لكن شيخوخة وموت الخلايا العقدية الشبكية في العين يعدان عاملا رئيسا للإصابة بمرض الزرق.

وأوضح القائمون على الدراسة أن إدمان التوتر لفترات طويلة أسهم في تسريع عملية شيخوخة أنسجة العين ما يؤدي إلى ضعف الرؤية مع التقدم في العمر بطبيعة الحال.

