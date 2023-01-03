نصائح غذائية «بسيطة» لعام 2023

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مع بدء العام الجديد، يخطط العديد منا لوضع أهداف على صعيد الحياة الصحية، ومن أجل ذلك، أوردت داني بلوم في صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية بعض النصائح «البسيطة» التي يمكن الاستعانة بها في 2023.

ومن أهم النصائح الواردة في التقرير ما يلي:

? تناول بذور الشيا فهي مليئة بالألياف ومضادات الأكسدة. ويمكن إضافة ملعقة كبيرة من البذور إلى العصير أو نقعها في الحليب لإعداد وجبة خفيفة.

? شرب القهوة، وتشير إلى دراسة وجدت أن الأشخاص الذين يشربون من 1.5 إلى 3.5 أكواب من القهوة يوميا، كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة تصل إلى 30 في المئة.

? تناول الفواكه والخضراوات للمساعدة على ترطيب الجسم إلى جانب السوائل، ونصحت بالشمام والفراولة والبرتقال والعنب والخيار والكرفس.

? التقليل من اللحوم المصنعة، فهي مرتبطة بالإصابة بأمراض السرطان والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

? تناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان أو الذرة.

? الابتعاد عن الوجبات الخفيفة اللزجة، مثل الفواكه المجففة والحلوى والعلكة، لأنها تبقى بين الأسنان مما يسمح للسكر بالبقاء في الفم ويحفز نمو البكتيريا.

