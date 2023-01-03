الهجوم على التجار يؤدي للدمار!

الاخيرة

كل الدول ومنها الكويت تتكون من مجاميع وكتل تتباين في الدين والطائفة والعرق والتوجه السياسي والفئة والطبقة والثراء وطبيعة العمل، والخير كل الخير عندما تتعايش بسلام كل تلك المكونات بعضها مع بعض كالحال في الدول المتقدمة، والخراب كل الخراب -مهما حسنت النوايا- عندما تقبل دولة أو مجتمع هجوم تلك المكونات على بعضها البعض مهما كانت الأعذار وهذا ما دمر وأشعل الحرائق والاقتتال في دول الحاضرة العربية وغيرها من دول العالم الثالث... بعد المئة!

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الكويت مثل غيرها بها جميع المكونات الدينية والعرقية والطائفية والفئوية والطبقية، وبها الموظف والعامل والمزارع والمهندس والمحامي والطبيب... إلخ، وغيرها من المهن، وبها كذلك رجل الأعمال أو التاجر سواء كان صاحب بقالة أو شركة كبرى، وواجب الدولة والمجتمع التأكد من تعايش الجميع وتكامل بعضهم البعض لما فيه صالح الكويت ومستقبل أبنائها الذين لن تستطيع الدولة قطعاً توظيفهم أو توفير الرعاية السكنية والتعليمية والصحية لهم، لذا يجب ألا يسمح على الإطلاق بالهجوم السافر والمستفز أو حتى المستتر على دين أو مذهب أو عرق أو فئة أو طبقة... إلخ.

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ومثلما تنتفض جمعية الأطباء أو المحامين أو المهندسين وغيرها عند الهجوم على منضويهم وتحرك الجهات المعنية القضايا ضد الفاعلين وهو أمر محمود لحفظ السلام والوئام الاجتماعي، الأمر كذلك يجب أن يتم تجاه الهجوم اليومي الذي نراه على كل من يحمل اسم تاجر أو رجل أعمال أصاب في عمله أو أخطأ، فالجميع عند المهاجمين سواسية ويحمل البريء بغرابة شديدة ما يقوم به المذنب، والغريب جداً عدم رفع القضايا على القائلين بذلك الهجوم المضلل الذي يحرج التاجر وهو إحدى شرائح ومكونات المجتمع المهمة أمام أسرته وأقاربه وأصدقائه، علما بأن العالم أجمع يفرش السجاد الأحمر لرجل الأعمال... عدانا و... كوريا الشمالية!

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آخر محطة:

قبل مئة عام استقر الحال في الاتحاد السوفييتي ولاحقاً في الصين وأوروبا الشرقية وفيتنام وغيرها وطبقت النظرية الماركسية بالكامل وتم تأميم المصانع والمزارع والشركات وجميع المصالح الخاصة لتصبح الدولة والقطاع العام المسؤول عن رفاه المجتمع وتوفير احتياجاته، فشلت التجربة الماركسية بالكامل وانتشر الفقر والجهل والمجاعات في تلك الدول لتسقط وترتد عن الأخذ بالماركسية أواخر الثمانينيات ولتفتح الباب واسعاً للتجار ورجال الأعمال فتتحول من الفقر إلى الغنى ومن التخلف إلى التقدم فهل يريد أحد الضالعين بالعلم لدينا أن نحج لما عادت دول العالم عنه؟! لست أدري.

