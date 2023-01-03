مجلس الوزراء اعتمد دراسة لإصلاح التعليم العام

وطن النهار

عقــد مجلـــس الــــوزراء اجتماعه الأسبوعي امس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمـد نـواف الأحمـد رئيـس مجلـس الـوزراء، وبعـد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان قائلا: عبّر سمو رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع باسمه وباسم الوزراء عن عميق الارتياح والسرور لعودة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الى أرض الوطن بعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة في جمهورية ايطاليا الصديقة والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح، سائلاً المولى العلي القدير أن يديم على سموه حفظه الله ورعاه الصحة والعافية والعمر المديد.

وأحاط وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني مجلس الوزراء علماً بشأن انطلاق القمر الاصطناعي الكويتي الأول «كويت سات 1» على متن صاروخ فضائي من منصة (Space X) بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الاميركية اليوم الثلاثاء.

ويأتي هذا المشروع الذي تم اعداده من قبل أقسام علمية في كلية العلوم وكلية الهندسة بجامعة الكويت والذي حظي بدعم كلي من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية بعد عمل دؤوب استمر ثلاث سنوات من قبل فريق كويتي يبلغ عدده 45 شاباً وشابة اكتسبوا من خلاله مختلف الخبرات التدريبية لهذا المشروع.

وقد أشاد مجلس الوزراء بتطلعات أبناء الكويت المشاركين في هذا المشروع الوطني الذين وضعوا رسمياً أول بصمة كويتية في الفضاء وأن هذه المرحلة المحورية في سجل الكويت الفضائي جاءت بتخطيط محكم ورؤية وطنية سديدة اعتمدت على العمل المؤسسي لتجهيز كوادر بشرية كويتية تكون نواة العمل الفضائي الكويتي في المستقبل، وقد عبر المجلس عن فخرة واعتزازه بجهود أبنائه المخلصين مؤكداً دعمه لكل الجهود المخلصة التي تسهم في رفعة وتقدم الوطن الغالي.

وناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة التعليمية والصحية والشباب الوزارية بشأن الدراسة المعدة من قبل الفريق الفني لوزير التربية بهدف اصلاح التعليم العام، وقرر المجلس تكليف وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ ما يراه مناسباً ومحققاً للصالح العام بشأن الدراسة المعدة من قبل الفريق بهدف اصلاح التعليم العام.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن تعاطف الكويت مع الولايات المتحدة الأميركية الصديقة جراء العاصفة الثلجية التي ضربت عدد من الولايات أخيراً والتي أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين.

كما أعرب مجلس الوزراء عن ادانة واستنكار الكويت الشديدين للهجوم الارهابي الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الاسماعيلية في جمهورية مصر العربية والذي أدى الى مقتل وجرح عدد من العناصر الأمنية، مشدداً على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والارهاب، مؤكداً وقوفها وتضامنها مع مصر ازاء هذا العمل الارهابي، معبراً عن خالص تعازي وصادق مواساة الكويت لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

