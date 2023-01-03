لقاء.. ما قبل «العاشر من يناير»

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وجّه رئيس مجلس الامة أحمد السعدون الدعوة رسمياً للقاء سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الاحمد مع النواب صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر لـ«النهار»: ان اللقاء هدفه التنسيق بشأن الملفات الملحة سياسيا واداريا واقتصاديا والبيئة المناسبة لتحويل برنامج عمل الحكومة إلى واقع ملموس وفق «المسؤولية الوطنية» من خلال تحديد آلية التعاون بين السلطتين في اللجان البرلمانية وكيفية اعتماد آراء الحكومة في تقارير اللجان وتنسيق الاولويات.

إلى ذلك علمت «النهار» بتواصل التحضيرات في مجلس الامة لتصحيح المسار داخل ديوان المحاسبة بغية ترشيح شخصية جديدة للرئاسة والتصويت عليها من قبل المجلس.

وكان النائب خليل الصالح تقدم باقتراح برغبة لاستحقاق الموظفة الكويتية راتبا كاملا طوال فترة إجازة الأمومة، وإجازة وضع تمتد إلى ستة أشهر.

من جهته، تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح بقانون لمنح ربة المنزل التي لا تعمل ولديها أولاد ومتفرغة لرعايتهم «مساعدة عامة» قدرها 750 ديناراً بغض النظر عن سنها.

وتقدم خمسة نواب باقتراح بقانون لزيادة العلاوة الاجتماعية بمقدار 100 دينار عن كل مولود ودون حد اقصى من الاولاد مع اعطائه صفة الاستعجال.