الخالد: أساليب احترافية لإغراق البلد بالمخدرات

الأولى

استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والتصدي لمروجيها والعمل على تجفيف منابعها، أشرف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد على فض أحراز ضبطيتين مختلفتين من المواد المخدرة.

في الضبطية الأولى تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل من ضبط 250 كيلو غراماً من مادة الحشيش حاول شخصان إدخالها إلى البلاد عن طريق البحر.

وفي الضبطية الثانية تم ضبط 104 كيلو غرامات من مادة «الشبو»، ومليون و200 ألف حبة كبتاغون، حاول ثلاثة أشخاص جلبها للبلاد عبر إخفائها عن طريق أحد المنافذ البحرية.

وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لخفر السواحل في توجيه الضربات المتتالية بكل قوة وحزم ضد مهربي ومروجي المواد المخدرة، وصد أساليب ومحاولات التهريب التي تستهدف المجتمع.

ونوه بأن محاولات إغراق البلاد بهذه الآفة المدمرة أصبحت تدار بأساليب احترافية، وعلينا بذل المزيد من الجهود والوقوف بكل قوة وحزم في مواجهة هذا الخطر، مؤكدا أن الداخلية مستمرة بجميع قطاعاتها الميدانية والتوعوية بالتعاون مع مؤسسات الدولة في مواجهة هذه الآفة، وتسخير الإمكانات كافة من أجل التصدي لجميع محاولات التهريب والترويج التي تسعى للنيل من شباب الوطن.

وقال الخالد للامنيين إن «اهل الكويت وبناتنا وشبابنا هم مستقبلنا فحافظوا عليهم». واضاف: بارك الله فيكم وبارك الله في مجهودكم الرامية الى حماية أبنائنا وبناتنا حيث ان الكميات المضبوطة تدمر مجتمعات وليس مجتمعا واحدا، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهودكم الدؤوبة المتواصلة تم احباط محاولة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك موضع تقدير وشكر جزيل للجهود التي تهدف الى حماية أهلنا وشبابنا وبناتنا وهي واجبة على كل واحد فينا.

من جهة أخرى أسفر التعاون بين «جمارك ميناء الشويخ» ورجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن إحباط محاولة لتهريب نحو 800 بطل خمر مستوردة كانت قادمة الى البلاد، وتم ضبط المتهمين وهم ثلاثة أشخاص من الجنسية الآسيوية.