أمطار «الأيام الثلاثة».. تستنفر «الأشغال»

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فيما حذر خبراء الارصاد الجوية من حالة مطرية تبدأ اليوم وتنتهي الخميس، استعدت وزارة الاشغال لمواجهة تداعيات الامطار من خلال تنظيف الشبكات والمجارير على الطرق السريعة، وتجهيز الاليات والكوادر اللازمة.

وقامت الوزارة بتهيئة فرق الطوارئ وتناكر سحب المياه على الطرق السريعة والاماكن التي من الممكن ان تتكون بها تجمعات مياه، مشيرة الى ان لجنة تنسيقية ستزور المواقع التي تعرضت للسيول العام الماضي لتحديد المناطق الحرجة منها، موضحة ان فريق الدراسات الجيولوجية سيقوم بالتعاون مع الجهات الحكومية بالاشراف على خطة العمل الموضوعة.

وتعمل الوزارة على معالجة المناطق التي كانت تعاني من تجمعات للمياه في السنوات الماضية، من خلال تنظيف غرف التصريف وخطوط الامطار والتوسع في استخدام الفتحات المزدوجة وزيادة عددها، خصوصا في الشوارع الرئيسة اضافة الى التوسع في استخدام قنوات الصرف المغطاة وزيادة أقطار الخطوط الفرعية التي تربط فتحات الصرف بالخطوط الرئيسة فضلا عن تحسين ميول الشوارع بالمواقع التي تتجمع بها المياه وزيادة فتحات الصرف بالشوارع الداخلية وكذلك تبليط الأرصفة الترابية لمنع انجراف الأوحال إلى شبكة الأمطار.