السيسي يحذِّر نتانياهو من «تعطيل» الاستقرار الإقليمي

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عواصم - الوكالات: حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من مغبة تصعيد التوتر في المنطقة، وتعطيل الاستقرار الإقليمي فيما كشفت طهران عن أن وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان والرئيس السيسي، اجريا محادثة إيجابية قصيرة على هامش قمة بغداد-2 الشهر الماضي. وذكرت مصادر إسرائيلية أمس أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تحدثا خلاله حول تشكيل حكومته الجديدة.

وحسب تقرير للقناة الـ 13 الإسرائيلية، فقد حذر الرئيس المصري، نتانياهو من مغبة اتخاذ إسرائيل أي قرار قد يؤدي لتصعيد التوتر في المنطقة، وتعطيل الاستقرار الإقليمي داعياً لتجنب أي قرارات قد تؤدي للتوتر، واكد السيسي على جهود القاهرة المستمرة للحفاظ على السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وعاد نتانياهو الى السلطة، الخميس الماضي على رأس حكومة وصفت بانها الأكثر يمينية وتطرفا في تاريخ اسرائيل.





على صعيد اخر أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنه تم إجراءمحادثة إيجابية قصيرة بين وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على هامش قمة بغداد-2، الشهر الماضي، تضمنت مناقشة بشأن القضايا القنصلية.





وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحافية أمس أنه على هامش قمة بغداد -2، الشهر الماضي، في الأردن، جرت محادثة قصيرة بين وزير الخارجية الإيراني والرئيس المصري، وكانت المحادثة إيجابية وتتضمن اهتماما لمواصلة المحادثات، كما أجريا مناقشات ثنائية بخصوص القضايا القنصلية. وأضاف كنعاني أن الحكومة العراقية أبدت استعدادها للمساعدة في تشكيل حوار بين إيران ومصر ونحن نرحب بهذه المبادرات الإيجابية.من جهة ثانية قالت إيران إنها وقعت اتفاقيات أمنية مع بعض دول الجوار، ومن ضمنها السعودية، مشيرة إلى أن يدها ممدوة للحوار مع الرياض.وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي رضا عنايتي: إن بلاده أحرزت تقدماً في جولات الحوار مع السعودية، وإن أبواب طهران مفتوحة لعودة العلاقات بين البلدين.





وأوضح، في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، أن الحوار مع السعودية في خطواته الأولى، ونريد علاقات حسنة مع دول الجوار، مضيفا نشد على الأيادي السعودية الممدودة للحوار معنا. كما أكد أن اللقاء الذي جمع وزير خارجية إيران ونظيره السعودي على هامش مؤتمر بغداد 2، الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمّان في ديسمبر الماضي كان ودياً.