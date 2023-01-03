البورصة تستقبل 2023 بخسارة 831 مليون دينار

الأولى

افتتحت البورصة أولى جلسات عام 2023، بخسائر فادحة مع عمليات البيع العشوائي على القطاعات كافة، ما ادى الى تراجع 9 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية.

يأتي ذلك بعد عودة البورصة من عطلة رأس السنة، لتهبط القيمة السوقية في نهاية الجلسة بنسبة 1.7% وبنحو 831 مليون دينار من 46.721 مليار دينار إلى 45.89 مليار دينار.

وأوضح محللون، ان البورصة مازالت في تباين نتيجة المتغيرات السلبية التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، والتي تلقي بظلالها على الاقتصاد الكويتي، وتأتي في مقدمتها التأثيرات المستمرة منذ جائحة كوفيد-19، واضطرار الكثير من دول العالم لاتخاذ قرارات «الإغلاق الاقتصادي»، ما أدى لتراجع نمو الاقتصاد العالمي بالاضافة الي الازمة الروسية - الأوكرانية والانقسام العالمي الراهن، ما دفع الغرب لإقرار حزمة من العقوبات الاقتصادية على موسكو واستمرار أزمة سلاسل الإمداد العالمية نتيجة الأوضاع الجيوسياسية الراهنة واخيرا الصراع الممتد اقتصادياً وسياسياً بين الولايات المتحدة وغريمتها الصين.

واضاف محللون ان هذه العوامل تأتي بالتزامن مع مخاوف تراجع اسعار النفط عالميا دون 80 دولارا بالاضافة الى تأثير ذلك على الاقتصاد المحلي وتأثر مشاريع التنمية المزمع الاعلان عنها بهذا الامر. وانخفضت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 784 مليون دينار وبنسبة 2.1 في المئة من 37.389 مليار دينار إلى 36.605 مليار دينار، كما تقلصت القيمة السوقية للسوق الرئيس بنسبة 0.5 في المئة وبقيمة 47 مليون دينار من 9.332 مليارات دينار إلى 9.285 مليارات دينار.