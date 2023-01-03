ترشيح 13 قيادياً في «المالية» و«العدل» و«الأوقاف»

الأولى

اعتمد مجلس الخدمة المدنية في اجتماع له امس ترشيح 13 قيادياً للتعيين كوكلاء مساعدين في وزارات المالية والعدل والأوقاف. وشملت قائمة المرشحين لمنصب وكيل مساعد في وزارة المالية كلا من: خلود بدر المطوع، رياض ظاهر السعد، سعد عقلة العلاطي، مشعل المنديل، فهد سمير المطوع، طلال نمش النمش، حنان فيصل الربيعان. وضمت قائمة المرشحين لمنصب وكيل مساعد في وزارة العدل كلا من: ريا خالد الرشيدي، أحمد محمد الناجم، علي ياسين مال الله، وليد عبدالله الغانم، فهد مبارك الضاعن. فيما تم ترشيح وليد سلمان الستلان وكيلاً لوزارة الأوقاف.

