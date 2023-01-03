وزير الداخلية: ضبطنا مخدرات تكفي لتدمير مجتمعات عدة

وطن النهار

أشرف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، وبحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، والوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ والحدود اللواء منصور العوضي، والوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس على فض أحراز ضبطيتين مختلفتين من المواد المخدرة، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل في الضبطية الاولى من ضبط كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدرة تقدر بحوالي (250) كيلو غراماً، حاولا شخصان إدخالها إلى البلاد عن طريق البحر.

وفي الضبطية الثانية تم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوالي (104) كيلو غرامات من مادة الشبو، ومليون و200 ألف حبة كبتاغون، حاول ثلاثة أشخاص جلبها للبلاد عبر إخفائها بطريقة سرية مبتكرة عن طريق أحد المنافذ البحرية.

وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لخفر السواحل في توجيه الضربات المتتالية بكل قوة وحزم ضد مهربي ومروجي المواد المخدرة، وصد جميع أساليب ومحاولات التهريب التي تستهدف المجتمع.

واشار الى أن محاولات إغراق البلاد بهذه الآفة المدمرة في مجالي التهريب والترويج أصبحت تدار عن طريق أساليب احترافية، وعلينا بذل المزيد من الجهود والوقوف بكل قوة وحزم في مواجهة هذا الخطر، مؤكدا على أن وزارة الداخلية مستمرة بجميع قطاعاتها الميدانية والتوعوية بالتعاون مع مؤسسات الدولة في مواجهة هذه الآفة، وتسخير الإمكانات كافة من أجل التصدي لجميع محاولات التهريب والترويج التي تسعى للنيل من شباب الوطن.

واكد وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ان «اهل الكويت وبناتنا وشبابنا هم مستقبلنا حافظوا عليهم».

و قال الخالد بارك الله فيكم وبارك الله في مجهودكم حيث ان هذي الكميات المضبوطة تدمر مجتمعات وليش مجتمع واحد، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهودكم الدؤوبة المتواصلة مع جميع الأجهزة التي قامت باحباط محاولة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك للحفاظ على المجتمع، وأن ذلك موضع تقدير وشكر جزيل لحماية أهلنا وشبابنا وبناتنا وهذي واجبة على كل واحد فينا.

