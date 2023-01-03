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وطن النهار

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إضافة إلى 39 سكيناً و6 مطّاعات و10 بخاخات مسيِّلة للدموع

ضبط صواعق وأسلحة نارية بحوزة قادم إلى منفذ العبدلي

مشعل عبدالله
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الثلاثاء 03 يناير 2023

تمكّن رجال الجمارك في منفذ العبدلي الحدودي من ضبط مسافر لدى قدومه إلى البلاد وهو يقود مركبة وبحوزته سلاح ناري وسكاكين ومطاعات وصواعق كهربائية وخمور كانت مخبأة في أجزاء المركبة. وفي التفاصيل قَدِمت إلى منفذ العبدلي الحدودي مركبة يقودها أحد الأشخاص، لكن المفتش الجمركي ساوره الشك تجاه المركبة، فقام بإخضاعها للفحص الدقيق، وتم العثور على سلاح ناري داخل، و10 بخاخات مُسيلة للدموع، و4 صواعق كهربائية، و6 مطّاعات، و39 سكيناً، و4 كراتين ألعاب نارية، إضافة إلى 15 عبوة سائلة يشتبه بأنها مُسكرات كانت موجودة في أجزاء المركبة، وتم اخذ الإجراءات الجمركية بحقه ، وتحويل المضبوطات والمسافر إلى جهات الاختصاص.


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