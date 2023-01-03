ضبط صواعق وأسلحة نارية بحوزة قادم إلى منفذ العبدلي

وطن النهار

تمكّن رجال الجمارك في منفذ العبدلي الحدودي من ضبط مسافر لدى قدومه إلى البلاد وهو يقود مركبة وبحوزته سلاح ناري وسكاكين ومطاعات وصواعق كهربائية وخمور كانت مخبأة في أجزاء المركبة. وفي التفاصيل قَدِمت إلى منفذ العبدلي الحدودي مركبة يقودها أحد الأشخاص، لكن المفتش الجمركي ساوره الشك تجاه المركبة، فقام بإخضاعها للفحص الدقيق، وتم العثور على سلاح ناري داخل، و10 بخاخات مُسيلة للدموع، و4 صواعق كهربائية، و6 مطّاعات، و39 سكيناً، و4 كراتين ألعاب نارية، إضافة إلى 15 عبوة سائلة يشتبه بأنها مُسكرات كانت موجودة في أجزاء المركبة، وتم اخذ الإجراءات الجمركية بحقه ، وتحويل المضبوطات والمسافر إلى جهات الاختصاص.

