«المواصلات» كرَّمت الوكيلة خلود الشهاب

وطن النهار

‏أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض قرارا بقبول استقالة وكيل وزارة المواصلات خلود الشهاب.

وودعت وزارة المواصلات وكيلتها الشهاب بعد انتهاء مدة عملها التي تجاوزت اربع سنوات بإقامة حفل تكريم لها ولمسة وفاء على ما قدمته من جهد طيلة فترة عملها ولما تحقق من انجازات كبرى كان بفضل جهودها وادائها للواجب بكل اقتدار وامانة وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض والوكلاء المساعدين ومديري الادارات وموظفي الوزارة وكذلك بحضور بعض الموظفين المتقاعدين حيث قام وزير المواصلات بتكريم وكيلة الوزارة.

وقام الوكلاء المساعدون والموظفون بتقديم الهدايا والورود متمنين لها حياة سعيدة وبعدها قام الجميع بالتقاط الصور التذكارية جاء ذلك نهاية الاسبوع الماضي في المبنى المركزي ببرج التحرير.

