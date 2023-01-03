انطلاق اختبارات المعهد الديني

وطن النهار

انطلقت صباح امس اختبارات التعليم الديني للصف الثاني عشر بمادة اللغة العربية النحو والصرف، وقال مدير إدارة التعليم الديني أنور عبدالغفور: ان اختبارات الصف الثاني عشر بدأت في مدارس التعليم الديني بعدد 1160 طالبا وطالبة تم توزيعهم على 6 لجان رئيسة، لجنة في معهد الديني الصباحية بنين ولجنة في معهد الرقة نساء ولجنة معهد عبدالرحمن السميط بنين ولجنة معهد قرطبة بنات ولجنة في جابر الأحمد نساء ولجنة في الجهراء رجال.

وأضاف: «إن لجان الاختبار سارت وفق ما هو معد لها حيث إننا منذ ما يقارب الشهر ونحن على استعداد كبير للاختبارات، مشيرا إلى أنه تم توجيه مديري لجان الاختبار والمعلمين في توفير وتهيئة البيئة المناسبة للطالب والطالبة حتى يؤدوا اختباراتهم على أكمل وجه».

ولفت إلى أن المعاهد الدينية في الفترة الماضية قبل الاختبارات عملت دروس تقوية في الفترة المسائية لطلاب الصف الثاني عشر لمراجعة وتوضيح الدروس العالقة على الطلاب والرد على جميع أسئلتهم واستفساراتهم حول المنهج الدراسي.

وأوضح أنه خلال وسائل التواصل الاجتماعي وعبر حسابات المعاهد الدينية وجهت رسائل ونصائح لتوضيح انه يجب على الطالب الابتعاد عن الغش ووسائله و الابتعاد عن الضغط النفسي كما على أولياء الأمور تهيئة الجو و البيئة المناسبة للطالب والطالبة في المنزل.

