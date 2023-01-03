بلدية مبارك حررت 4 مخالفات و6 إنذارات

وطن النهار

أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية مبارك الكبير ناصر الهاجري حرص الفريق الرقابي على التأكد من التزام المحال التجارية وأصحاب العقارات والشركات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية، مشيرا إلى أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها قد أسفرت عن تحرير 4 مخالفات تنوعت ما بين عدم تجديد رخصة اعلان، اقامة اعلان تعريفي دون الحصول على ترخيص من قبل البلدية بالاضافة الى وتوجيه 6 إنذارات لتعديات على أملاك الدولة وطلب احضار التراخيص والمرفقات الخاصة بالبلدية بعد الكشف عن 75 محلاً بمنطقة غرب أبو فطيرة الحرفية، القرين، القصور، الشريط الساحلي، ضاحية صباح السالم بالاضافة الى ازالة 15 اعلاناً عشوائياً مخالفاً بمختلف الاحجام.

