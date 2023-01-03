«الأشغال» تستعد لمواجهة تداعيات «أمطار الأيام الثلاثة»

وطن النهار

استعدت وزارة الاشغال للحالة المطرية المتوقعة مساء اليوم بعد التنسيق والتواصل مع الارصاد الجوية ومتنبئي الطقس الذين اكدوا ان البلاد ستمر بحالة مطرية قد تستمر اليوم وغدا، وباشرت الاشغال الاستعدادات من خلال تنظيف شبكات الأمطار والمجارير والعبارات على الطرق السريعة، اضافة الى تجهيز الآليات والكوادر اللازمة للحالة المطرية.

وقامت الوزارة بتجهيز عدد من فرق الطوارئ وتناكر سحب المياه على الطرق السريعة والاماكن التي من الممكن ان تكون بها تجمعات مياه، مشيرة الى ان هناك لجنة تنسيقية ستقوم بزيارات عدة للمواقع التي تعرضت للسيول في موسم الأمطار العام الماضي لتحديد المناطق الحرجة، موضحة ان فريق الدراسات الجيولوجية سيقوم بالتعاون مع الجهات الحكومية بالاشراف على خطة العمل الموضوعة.

وتعمل على معالجة جميع المناطق التي كانت تعاني من تجمعات للمياه في السنوات الماضية، لاسيما وان الوزارة تبذل قصارى جهدها لمتابعة هذه الأمور من خلال فرق تتولى الكشف عن المخلفات ومتابعتها لاتخاذ اللازم بشأنها، كما ان القطاع يقوم بأعمال الصيانة الدورية من خلال تنظيف غرف التصريف وخطوط الامطار في جميع مناطق الكويت والتوسع في استخدام الفتحات المزدوجة وزيادة عددها، خصوصا في الشوارع الرئيسية والتوسع في استخدام قنوات الصرف المغطاة لزيادة مساحة استقبال مياه الأمطار عند فتحات الصرف، وتمت زيادة أقطار الخطوط الفرعية التي تربط فتحات الصرف بالخطوط الرئيسية لتقليل احتمالات تسكيرها بالمخلفات فضلا عن تحسين ميول الشوارع بالمواقع التي تتجمع بها مياه الأمطار وزيادة فتحات الصرف بالشوارع الداخلية بالإضافة إلى تبليط الأرصفة الترابية لمنع انجراف الأوحال إلى شبكة الأمطار وسفلتة الساحات في المناطق السكنية.

وكانت وزيرة الأشغال وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز قد ترأست في وقت سابق اجتماع لجنة الأمطار بحضور ممثلين عن 15 جهة حكومية، حيث ناقشت مع جهات الدولة أعضاء اللجنة وضع البلاد واستعدادها لموسم الأمطار الحالي.

وشددت خلال الاجتماع على أهمية وجود خطة بديلة للخطة الموضوعة حاليا للتعامل مع حالات الطوارئ خلال موسم الأمطار، واستمعت إلى كل الجهات الحكومية التي استعرضت خططها وأعمالها في هذا الشأن، والتي تم وضعها خلال اجتماعات اللجنة بالسابق، ونسب إنجازها، والتأكيد على تنفيذ كل الحلول التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة.

وكانت بوقماز شاهدت في جولاتها على بعض المناطق خلال زيارتها في وقت سابق بعض المواقع التي حدث بها غرق، ووجهت الفريق الجيولوجي والهيئة العامة للطرق إلى تفادي وصول المياه إلى تلك المناطق من خلال الحلول الآنية، مشددة على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية لتفادي وقوع أي حوادث في حالة حدوث أمطار غزيرة على البلاد.

وتم خلال الاجتماع متابعة الأعمال المنفذة لمواجهة أي تداعيات متوقعة وإعداد «خطة طوارئ» لها، إلى جانب ذلك عرض ممثلي الإدارة العامة للطيران المدني عن توقعاتهم بشأن الأرصاد الجوية خلال الفترة المقبلة. وأكدت أنها تستعد منذ يوليو الماضي عبر أعمالها في صيانة فتحات صرف الأمطار وتنظيف خطوط صرف المياه وتقييم جاهزيتها، إذ تم الانتهاء من قرابة 95 في المئة بـمحافظة العاصمة، و 85 في المئة بمحافظتي الجهراء والأحمدي، بينما تصل نسبة الجاهزية في مبارك الكبير إلى 60 في المئة. وأشارت إلى أن ما يعوق تنظيف مجارير صرف الأمطار هو جذور «الكوناكابرس»، خصوصا في الشوارع الحرجة التي تغلق في أقل من 24 ساعة في منطقة البدع وأبو الحصانية والمنقف وبنيد القار، مقترحة حلاً دائماً عبر إرساء مضخات السحب خصوصا في حالات مد البحر.

ودعت اللجنة إلى ضرورة جاهزية خزانات المياه في منطقة الوفرة السكنية ومدينة صباح الأحمد السكنية وتفريغها استعدادا لاستيعاب كميات الأمطار المتوقعة، مع صيانة الساتر الترابي لتلافي تكدس المخلفات، داعية بلدية الكويت إلى ضرورة إزالة القمامة وبقايا تقليم الأشجار قبل فترة الأمطار بثلاث ساعات لتلافي انسداد المناهيل.

من جانبه أشار الدفاع المدني إلى حصر المناطق الحرجة وعمل خطة ميدانية في حالات الطوارئ بالتعاون مع إدارات وزارة الداخلية لتنظيم الطرق، بالإضافة إلى تجهيز مواد توعوية وإرشادية للمواطنين والمقيمين بالتعاون مع وزارة الإعلام.

