«هيئة الشباب» تشارك بمعرض «وظيفتي» لدعم الكفاءات الوطنية

وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة للشباب عن مشاركتها في معرض «وظيفتي» المزمع عقده من 5 الى 7 يناير الحالي في قاعة أرينا بمجمع 360 والذي يعتبر أكبر تجمع وظيفي في البلاد لتوظيف الكفاءات الشبابية والوطنية في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال نائب المدير العام لقطاع المشاريع الشبابية بالهيئة ناصر الشيخ في تصريح صحافي أمس الإثنين إن المعرض يهدف إلى فتح قنوات التواصل المباشر بين شركات القطاع الخاص والحكومة والباحثين عن العمل.

وأشار الشيخ إلى دور المعرض في تشجيع الخريجين على الانخراط في سوق العمل والتواصل مباشرة مع المؤسسات والشركات لبحث الفرص الوظيفية وذلك تحقيقا لرؤية «كويت جديدة 2035» في دعم الكوادر الوطنية.

وبين أن الهيئة تهدف من خلال مشاركتها بالمعرض إلى التواصل مع الشباب والرد على استفساراتهم وعرض المشاريع التي تقدمها الهيئة للشريحة المستهدفة من الشباب. وأضاف أن الهيئة تشارك في دعم الندوات وورش العمل التي تقام تزامنا مع المعرض لتهيئة الشباب وإرشادهم إلى القطاعات التي تناسب ميولهم وتطلعاتهم وكيفية اختيار الوظيفة الملائمة وكيفية كتابة السيرة الذاتية.

وأكد حرص الهيئة على المشاركة في جميع الفعاليات التي تسهم بإعداد الشباب للمنافسة والإبداع داعيا إلى حجز تذاكر حضور المعرض والاستفادة من الدورات وورش العمل والتي تقدم مجانا عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمعرض «watheefti.com».

