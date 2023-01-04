حكومة نتانياهو تمهد لحرب دينية باقتحام الأقصى

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القدس المحتلة- الوكالات: اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومجموعة من المستوطنين صباح امس باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال فيما حذرت فصائل فلسطينية من استفزازات تؤدي الى اندلاع «حرب دينية».

وهذه أول عملية اقتحام لبن غفير زعيم الصهيونية الدينية المتطرفة بعد توليه حقيبة الأمن القومي. وقال بن غفير أثناء الاقتحام إن الحكومة الإسرائيلية لن تستسلم لتهديدات حركة المقاومة الإسلامية «حماس».

وفي تصعيد اضافي دعا نائب في الكنيست الإسرائيلي من حزب «عوتسما يهوديت» (قوة يهودية)،المتطرف بقيادة بن غفير إلى قتل 500 فلسطيني مقابل كل قتيل إسرائيلي. جاء ذلك في تصريحات ألموغ كوهين لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، تطرق فيها إلى إمكانية رد فعل عنيف محتمل من الفلسطينيين على اقتحام بن غفير المسجد الأقصى.

وقال كوهين: «رد الفعل سيكون غير مقيد» وأضاف «إذا قتلنا لهم 500 مقابل كل شخص منا يقومون بقتله، فلن يجرؤوا على فعل أي شيء».

وفي المقابل، أصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا اعتبرت فيه أن اقتحام بن غفير للأقصى تصعيد خطير واستفزاز للشعب الفلسطيني، وأنه ينذر أيضا بحرب دينية في المنطقة، حسب وصفها. وأضافت الفصائل «ندعو أهلنا في الضفة المحتلة لتصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال الصهيوني دفاعا عن الأقصى… وندعو السلطة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال».

واعلن بن غفير قبل يومين أنه سيقوم بالاقتحام الأول للمسجد الأقصى بعد توليه منصبه في الحكومة الإسرائيلية، ولكن وسائل إعلام إسرائيلية نشرت الاثنين أن بن غفير قرر تأجيل الاقتحام بضعة أسابيع، لكن من الواضح أن هذا الإعلان كان مجرد تضليل.

وبحسب مصادر في المسجد الأقصى فقد استغرقت مدة اقتحام بن غفير 13 دقيقة، منذ دخوله المسجد إلى خروجه منه. وأكدت مصادر إعلامية إسرائيلية مقربة من نتانياهو فإن السماح لبن غفير بتنفيذ وعيده واقتحام الأقصى جاء بعد أن سمح له جهاز الأمن العام «الشاباك» بذلك، إثر تقديرات بأنه لن تكون هناك ردود فعل فلسطينية غاضبة قد تفجر مواجهة مسلحة مع قطاع غزة. ووصف النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيب، وزيرَ الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بـ«الجرذ الصغير». وأضاف في تغريدة باللغة العبرية أن بن غفير تسلل إلى المسجد الأقصى مثل اللص الذي يتسلل ليلا لسرقة الناس، مؤكدا أنه ستكون هناك تداعيات خطيرة لاقتحامه المسجد وهو برتبة وزير للأمن القومي، لأن الأقصى للمسلمين فقط.

من جهتها نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالاقتحام، ووصفته بـ«الاستفزاز غير المسبوق». كما حذرت الرئاسة الفلسطينية من أن المساس بالوضع التاريخي للمسجد الأقصى له عواقب خطيرة، ويشكل إعلان حرب. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن التهديدات الإسرائيلية المتكررة لتغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك من خلال المطالبة بالسماح بأداء كامل الصلوات والطقوس التوراتية فيه وتحديد موقع لكنيس داخله، سيكون لها عواقب خطيرة على الجميع.

من جانبه أكد الناطق باسم حركة «حماس» حازم قاسم أن جريمة اقتحام المسجد الأقصى استمرار لعدوان الاحتلال على المقدسات الإسلامية وحربه على القدس المحتلة مشددا على أن الشعب الفلسطيني سيواصل دفاعه عن مقدساته ومسجده الأقصى وقتاله من أجل تطهيره من الاحتلال.وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي: إن اقتحام الوزير الإسرائيلي للأقصى هو عدوان على الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين جميعاً. وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن الشعب الفلسطيني ومقاومته لن يلتزموا الصمت إزاء هذه الجرائم.

