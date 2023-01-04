واشنطن: لن نقبل أي مساس بـ«الوضع الراهن» في القدس

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: انتقد السفير الأميركي لدى تل أبيب، توم نيدس اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، مؤكدا أن واشنطن لن تقبل أي مساس بالوضع الراهن في القدس.

وقال نيدس في تصريح لموقع «والا» العبري «ليكن واضحا.. نحن معنيون بالحفاظ على الوضع الراهن وأي عمل يحول دون ذلك غير مقبول. قلنا هذا بوضوح للحكومة الإسرائيلية». والوضع الراهن هو ذلك المتعلق بإدارة الأماكن المقدسة بالقدس الشرقية منذ إقراره في العهد العثماني.

واستمر الوضع الراهن خلال فترة الانتداب البريطاني لفلسطين (1920-1947) ولاحقا في العهد الأردني، وحتى ما بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية عام 1967.

وينص الوضع الراهن، بما في ذلك على أن المسجد الأقصى مكان مقدس للمسلمين فقط وتحت إداراتهم. ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بالسعي لتغيير الوضع الراهن عبر تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا بين اليهود والمسلمين، وبدأت إسرائيل في السماح للمستوطنين اليهود بتنفيذ اقتحامات للأقصى منذ عام 2003.

وفي وقت سابق من امس قال عضو الكنيست «تسفيكا فوغيل» من حزب «عوتسما يهوديت» (قوة يهودية) برئاسة بن غفير إن حزبه سيسعى لتغير الوضع الراهن في القدس. وقال فوغيل لصحيفة «يديعوت أحرونوت»: «أفترض أننا في المستقبل سنطلب عقد مناقشة في الحكومة حول تغيير الوضع الراهن».

