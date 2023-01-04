قوات الاحتلال تقتل طفلاً فلسطينياً في بيت لحم

عربيات ودوليات

رام الله- الوكالات: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح أمس ان قوات الاحتلال الاسرائيلية قتلت طفلا فلسطينيا في مخيم الدهيشة في الضفة الغربية، بينما قالت إسرائيل إن الشرطة أطلقت النار على أشخاص ألقوا قنابل مولوتوف.

وأفادت وزارة الصحة في بيان مقتضب عن «استشهاد الطفل آدم عصام شاكر عياد (15 عاماً) برصاصة بالصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على بيت لحم».

وذكر سكان من مخيم الدهيشة ان مواجهات بين شبان ألقوا الحجارة والجيش الاسرائيلي وقعت عقب مداهمة الجيش الاسرائيلي للمخيم واعتقال احد سكانه. وحسب وكالة الانباء الفلسطينية «وفا» فإن فتى آخر اصيب بالرصاص وحالته مستقرة. وأعلنت القوى والفصائل الفلسطينية في المدينة الاضراب الشامل حدادا على مقتل الفتى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن حجارة وزجاجات حارقة ألقيت على ضباط شرطة الحدود خلال عملية في مخيم الدهيشة للاجئين في بيت لحم. وجاء في البيان «القوات أطلقت النار باتّجاه أشخاص ألقوا قنابل المولوتوف».

وعياد هو ثالث فلسطيني تقتله القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ مطلع العام، بعد مقتل فلسطينيين اثنين بالرصاص في مدينة جنين الشمالية حيث اندلعت اشتباكات عندما هدم الجيش منزلي فلسطينيين متهمين بقتل جندي إسرائيلي في سبتمبر.

وذكرت مصادر فلسطينية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين وأغلقت طرقا ومحاور في المدينة. ودارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي تحاول اعتقال مطلوبين لديها. وأعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة «حماس» أن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال في مدينة جنين «بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص». وقالت صحف فلسطينية إن وحدات إسرائيلية خاصة (مستعربون) تسللت إلى المدينة ومخيمها في محاولة لاعتقال مطلوبين، وتبعها اقتحام أعداد كبيرة من آليات الاحتلال.

وفي نابلس، اندلعت فجر امس اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال شرقي المدينة، بعد أن استهدف مقاومون قوات الاحتلال التي اقتحمت شارع القدس وحي الشيخ مؤنس ومخيم بلاطة.

