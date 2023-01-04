وزير الخارجية السعودي التقى مساعد الرئيس الإيراني

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: ذكرت وكالات أنباء إيرانية بأن محمد حسيني، مساعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في البرازيل، على هامش مشاركتهما في حفل تنصيب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.

وأكد حسيني على ضرورة استمرار المحادثات التي بدأت بين طهران والرياض في العراق، وفقا لوكالتي أنباء «تسنيم» و«مهر» الإيرانيتين.

وذكرت الوكالتان الإيرانيتان أن وزير الخارجية السعودي شدد على أهمية مناقشة الأوضاع والاهتمامات القائمة الواحدة تلو الأخرى من أجل الوصول إلى نتيجة، مؤكدا أن نوع العلاقات بين البلدين يؤثر على المنطقة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، بأن «الأجواء الحالية إيجابية ونأمل عقد جولة جديدة من الحوار بناء على حسن النية»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».

على صعيد متصل تعتزم الحكومة البريطانية تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية خلال الأسابيع المقبلة، بحسب ما ذكرت صحيفة «تلغراف» البريطانية.ويحظى قرار الحكومة المرتقب، بدعم وزيري الأمن والداخلية في بريطانيا. ويأتي هذا القرار بعدما كشف مسؤولون في الاستخبارات عما وصفت بالتهديدات التي تشكلها إيران للمملكة المتحدة.

وكان كين مكالوم، مدير جهاز المخابرات العسكرية البريطانية «أم أي5»، لفت إلى «المخاطر التي تشكلها إيران على المملكة المتحدة» في خطاب نادر في نوفمبر الماضي، استعرض فيه عددا من «المؤامرات الإيرانية السابقة» ضد بلاه. وقال محللون ان الأسباب الكامنة خلف القرار البريطاني، تعود إلى سببين: الأول هو قيام السلطات الإيرانية باعتقال بريطانيين من أصل إيراني تتهمهم طهران بأن لهم صلة بالمظاهرات التي شهدتها مدن عدة بالبلاد، وهذا ما دفع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، لمطالبة طهران بأن تكف عن احتجاز مزدوجي الجنسية، وعدم استخدام هذا الأمر لكسب نفوذ سياسي.

اما السبب الثاني فهو ما كشفت عنه صحيفة «تلغراف» بأن الحرس الثوري تورط في 10 محاولات لخطف أو قتل أشخاص في المملكة المتحدة، العام الماضي. وسيمثل القرار في حال تنفيذه تشددا كبيرا في السياسة البريطانية تجاه طهران، وقد يعقد محاولات إحياء الاتفاق النووي لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، رغم أن المفاوضات في هذا السياق مجمدة حاليا.

