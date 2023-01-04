واشنطن تبلغ إسرائيل: لا اتفاقيات مطروحة مع طهران في هذه الفترة

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لنظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، أن لا اتفاقيات مطروحة مع طهران في هذه الفترة. وناقش الطرفان في اتصال هاتفي أجراه الوزير الأميركي مع نظيره الإسرائيلي لتهنئة الأخير بمنصبه الجديد، «التهديدات الإيرانية».

وأكد بلينكن «عدم وجود اتفاق نووي مع إيران مطروح على الطاولة حالياً». كما شدد على التزام الولايات المتحدة الراسخ بالشراكة الأميركية الإسرائيلية، مستعرضاً جهود بلاده المستمرة لتعزيز المصالح المشتركة.

في المقابل توعد قائدان عسكريان إيرانيان بالرد على أي هجوم إسرائيلي وقال قائد الجيش عبدالرحيم موسوي في ختام مناورات للجيش الإيراني إن القوات المسلحة سترد بحزم إذا واجه أي جزء من إيران تهديدا من قبل الكيان الصهيوني، حسب وصفه. من جهته، قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن بلاده ستلاحق العدو في أي مكان في العالم إذا تعرضت السفن الإيرانية في البحار لأدنى اعتداء. وأضاف سلامي أن طهران تمتلك مسيّرات قادرة على التأثير على العديد من الممرات البحرية الإستراتيجية في العالم.

