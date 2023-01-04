بريطانيا: نقص الرعاية الطبية يقتل 500 مواطن أسبوعياً!

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لندن - الوكالات: حذرت منظمات عدة من الأزمة التي تؤثر على خدمات الطوارئ في بريطانيا، حيث يموت مرضى كثيرون بسبب عدم الحصول على الرعاية الكافية أو في الوقت المناسب. ودعت الحكومة إلى الاستجابة لهذه النقمة الاجتماعية المتزايدة.

ويعاني نظام الخدمة الصحية البريطانية العامة والمجانية منذ أكثر من 10 سنوات، التقشف الشديد، ثم من تداعيات الوباء، مما تركه منهكاً بشكل كامل.

وظهرت هذه الأزمة، التي تتصدر بانتظام عناوين الصحف البريطانية، مجدداً، حين قدرت المنظمة التي تمثل موظفي الطوارئ، والكلية الملكية لطب الطوارئ، أن ما بين 300 و500 مريض يموتون كل أسبوع بسبب نقص الرعاية في أقسام الطوارئ، لا سيما صفوف الانتظار الطويلة.

وقلل مسؤولو المستشفيات من أهمية هذه الأرقام، لكن نائب رئيس الكلية الملكية لطب الطوارئ، إيان هيغينسون، دافع عن هذه التقديرات، وقال لهيئة الإذاعة البريطانية، أول من أمس، «إذا كنت تعمل على الأرض تعلم أن هذه المشكلة طويلة الأمد، وليست على المدى القصير»، رافضاً فرضية حصول صعوبات مؤقتة.

واضطر مريض من خمسة نقلتهم سيارات إسعاف في إنجلترا، الأسبوع الماضي، للانتظار أكثر من ساعة للدخول إلى الطوارئ، كما اضطر عشرات آلاف المرضى للانتظار أكثر من 12 ساعة قبل أن يتلقوا الرعاية في أقسام الطوارئ.

وتعزو الحكومة البريطانية الوضع الحالي إلى تداعيات وباء «كوفيد-19» والأوبئة الشتوية مثل الإنفلونزا.

وانضمت «الجمعية الطبية البريطانية»، وهي اتحاد لمقدمي الرعاية، إلى التصريحات المنبهة لتدهور الوضع، وقال رئيسها فيل بانفيلد في بيان، «ليس صحيحاً أن البلاد لا تملك الإمكانات لإصلاح هذه الفوضى». وأضاف، «إنه خيار سياسي، والمرضى يموتون من دون داعٍ بسبب هذا الخيار».

واعتبر أن الوضع الحالي «لا يمكن أن يستمر»، مطالباً بتحرك «فوري» للحكومة.

