كونغرس منقسم... والأميركيون يتوقعون «سنوات وعرة»

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واشنطن- الوكالات: بدأ الكونغرس الـ118 في التاريخ الأميركي امس أول أيام عمله في دورة برلمانية جديدة، تستغرق عامين. وبعد عامين من سيطرة حزب واحد على مجلسي الكونغرس والبيت الأبيض، تغير التوازن مع سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، واستمرار سيطرة الديموقراطيين على مجلس الشيوخ.

ويشغل الجمهوريون 222 مقعدا من مقاعد مجلس النواب، وللديموقراطيين 213 مقعدا، في حين تنعكس الصورة في مجلس الشيوخ إذ يملك الديموقراطيون أغلبية 51 عضوا مقابل 49 عضوا للجمهوريين.

وعلى الرغم من إجماع الأميركيين على وجود قضايا ملحة تتطلب تعاون الحزبين لمواجهتها، مثل ارتفاع معدلات الجريمة، وفشل سياسات الهجرة، وارتفاع أسعار الرعاية الصحية، لا يتوقع كثير من الخبراء تسجيل أي تقدم في الأجندة التشريعية لكلا الحزبين في دورة الكونغرس الجديدة. وأظهر استطلاع حديث للرأي أجراه معهد «بيو» للأبحاث الشهر الماضي، وشارك فيه 11 ألفا و377 شخصا، اعتقاد 65% من الأميركيين أن الرئيس جو بايدن لن ينجح في تمرير برامجه لتصبح قوانين في العامين المقبلين.

ووفقاً للاستطلاع، ذكر 61% أنهم يتوقعون أن يفشل قادة الكونغرس الجمهوريون في تمرير أجندتهم التشريعية في حين عبر 8% فقط من المشاركين عن إمكانية عمل الحزبين معا بنجاح لما فيه مصلحة الأميركيين.

وسيقرر مجلس النواب هوية رئيسه الجديد لخلافة النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي التي فقد حزبها أغلبية المجلس عقب انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر الماضي. ومع استعادة الجمهوريين السيطرة على مجلس النواب يحتاج المجلس إلى رئيس جديد ويبدو أن زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي هو المرشح الأوفر حظا حتى الآن للفوز بثالث أهم منصب في منظومة الحكم الأميركي.

ولن تؤول رئاسة مجلس النواب إلى الجمهوريين فحسب، بل سيسيطر الجمهوريون أيضا على لجان مجلس النواب المختلفة، فمن المرجح أن يمارس الحزب الجمهوري في مجلس النواب سلطته من خلال عدة تحقيقات تستهدف إدارة الرئيس بايدن وعائلته وخصوا نجله هانتر.

ويتوقع على نطاق كبير أن تنهي سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب تحقيقات اللجنة الخاصة بأحداث 6 يناير واقتحام مبنى الكابيتول في نهاية عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويخطط مجلس النواب الجمهوري بالفعل للتصويت على قضايا مثل الإجهاض وأمن الحدود، لكن هذه الجهود ستنتهي بشكل أساسي عند وصولها إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون.وفي مجلس الشيوخ سيكون التركيز الكبير للديموقراطيين منصبا على تثبيت ترشيحات إدارة بايدن للمناصب الإدارية الرئيسة والقضاة الفدراليين.

ويبشر هامش التقدم الضئيل للجمهوريين في مجلس النواب بتجربة يألفها الأميركيون تُعرف «بالحكومة المنقسمة»، حين يكون الرئيس من حزب لايسيطر على مجلس النواب. ومن المرجح أن يصطدم مجلس النواب الجمهوري بمعظم القضايا مع مجلس الشيوخ الديموقراطي خلال 2023 و2024، وحول الوظائف الأساسية للدولة، مثل تمويل الحكومة الذي يهدد بشل وإغلاق واشنطن بحال عدم التوصل إلى حلول وسط بشأنه.

وتعني الأغلبية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب أن الأجندة التشريعية للرئيس بايدن قد ماتت بشكل أساسي ما لم يتمكن من العثور على حلول وسط ودعم من الحزبين لبعض المقترحات التي تفيدهما معا. بينما يقول مشرعون من الحزب الجمهوري بالفعل إنهم يريدون التراجع عن بعض برامج بايدن، أو وقف تمويل العديد منها.

