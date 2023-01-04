موسكو تزج قاذفاتها الاستراتيجية في حرب أوكرانيا

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عواصم - الوكالات: أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أن نحو 500 جندي روسي قتلوا وجرحوا عقب قصف لمواقع تمركز للقوات الروسية جنوبي مقاطعة خيرسون (جنوب). فيما قالت موسكو إن طائراتها الحاملة للصواريخ الإستراتيجية ستشارك العام الحالي في الحرب الدائرة منذ فبراير 2022.

وقال الفريق سيرغي كوبيلاش قائد الطيران بعيد المدى بالقوات الجوية والفضائية الروسية إن الطائرات الحاملة للصواريخ الإستراتيجية ستشارك العام الحالي بمنطقة «العملية العسكرية الخاصة» وهو الاسم الذي تطلقه موسكو على الحرب التي شنتها على أوكرانيا. ونقل موقع «روسيا اليوم» عن كوبيلاش قوله إنه سيتم التركيز خلال تدريب الطيارين العام الحالي على تحسين مهارات استخدام الأسلحة وأنظمة القيادة والتوجيه الآلية.

وفي المقابل أفادت «الأركان» الأوكرانية أن القوة النارية ليلة رأس السنة الجديدة استهدفت مواقع تمركز القوات الروسية بمنطقتي تشولاكيفكا وفيدرويفكا في مقاطعة خيرسون، مضيفة أنه يجري العمل على تحديد حجم الخسائر في الأرواح والعتاد. وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية أن سلاح الطيران نفذ، الاثنين، 18 ضربة على مناطق تركز القوات الروسية ومعداتها وأنظمتها الصاروخية.

من جهة أخرى أكدت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية شنت خلال الساعات الماضية 52 ضربة جوية و77 هجوما من منظومات صاروخية، مستهدفة بشكل أساسي البنى التحتية المدنية داخل الأراضي الأوكرانية.

ويأتي إعلان كييف عن قصف مواقع تمركز للجنود الروس بخيرسون، بعد يوم من اعتراف روسيا بمقتل 63 من جنودها في ضربة صاروخية أوكرانية طالت مدينة ماكيفكا شرق مقاطعة دونيتسك بإقليم دونباس شرقي أوكرانيا. وهي أكبر حصيلة قتلى معلنة لموسكو في يوم واحد منذ بداية الحرب.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا قصفت بـ 4 صواريخ من طراز «هيمارس» أميركية الصنع نقطة تجمع روسية في ماكيفكا. وأعلن المتحدث باسم هيئة الأركان الأوكرانية مسؤولية قواته عن الهجوم في ماكيفكا، مؤكدا أن 6 صواريخ هيمارس أطلقت على موقع تجمع للقوات الروسية.

