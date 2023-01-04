زيلينسكي: قمة أوروبية - أوكرانية مطلع فبراير

عربيات ودوليات

كييف - الوكالات: يعقد الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا قمة في كييف في الثالث من فبراير المقبل لمناقشة الدعم المالي والعسكري، حسب ما أعلن مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وذكر البيان أن زيلينسكي ناقش تفاصيل هذا الاجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في أول مكالمة هاتفية يجريها هذا العام. وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على تكثيف العمل التحضيري لهذه القمة. وتحدث الجانبان عن توريد أسلحة مناسبة، وتطرقا لبرنامج مساعدات مالية جديد بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا.

وتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تخطيط روسي منذ فترة طويلة لتنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة، بهدف استنزاف أوكرانيا. وأضاف زيلينسكي أن موسكو تعتمد على فكرة إرهاق قوات بلاده وأنظمتها الدفاعية المضادة للطائرات.

