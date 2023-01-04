ليبيا.. الدبيبة يتهم مجلسي الدولة والنواب بتنفيذ «اتفاق مشبوه»

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طرابلس - الوكالات: قرر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفع تعليق التواصل مع مجلس النواب، والعمل على إنجاز قاعدة دستورية تؤدي إلى انتخابات عامة بينما تحدث رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة عن اتفاق مشبوه بين رئيسي المجلسين من أجل عرقلة إجراء الانتخابات. وقال الدبيبة في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء في طرابلس إن عام 2023 سيكون عام وحدة المؤسسات وإجراء انتخابات. واتهم رئيس الحكومة الليبية رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعقد صفقات وصفها بأنها «مشبوهة» لتقاسم السلطة وتعطيل إجراء الانتخابات. كما اتهم الدبيبة المشري وصالح بمواصلة التسبب في الإحباط لدى الشعب الليبي بتجاهل ضرورة إجراء الانتخابات «حرة ونزيهة»، وقال إنهما منشغلان دائماً في البحث عن طرق جديدة للتمديد لنفسيهما أو تقاسم السلطة. في هذه الأثناء، قرر المجلس الأعلى للدولة خلال جلسة عقدها الاثنين بطرابلس رفع تعليق التواصل مع مجلس النواب، وحظي القرار بتأييد 49 من أعضاء المجلس من أصل 89 عضوا. وجاء التصويت بعد الخلاف الذي نشب بين المجلسين على خلفية مشروع قرار مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية.