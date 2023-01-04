الرئيس التونسي يحذر المضربين: الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي

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تونس - الوكالات: أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة استمرارية المرافق العمومية، والتصدي لكل من «يسعى إلى ضرب السلم الاجتماعي» بكل الوسائل، مشددا على أن «لا أحد فوق القانون». وتقطعت السبل بالآلاف من الطلبة والموظفين في العاصمة التونسية صباح الاثنين إثر دخول عمال شركة نقل تونس (حكومية) في إضراب مفتوح عن العمل. وجاءت تصريحات الرئيس التونسي في اجتماعه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، التي بحث معها الوضع العام في البلاد وتعطل سير عدد من المرافق العمومية، وقال بيان للرئاسة التونسية إن تعطل المرافق العمومية «كان له الأثر الكبير على المواطنين». وحذر سعيد من أن أجهزة الدولة «لن تبقى مكتوفة الأيدي» أمام كل من يحاول المساس بها». يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تمديد الرئيس التونسي قيس سعيد، العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة شهر إضافي مع بداية العام الجديد.