الأزرق إلى البصرة اليوم

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يغادر اليوم وفد الأزرق في الساعة 10:00 صباح اليوم على متن طائرة خاصة إلى مدينة البصرة للمشاركة في بطولة «خليجي 25» التي تنطلق بعد غد الجمعة وتستمر حتى 19 يناير الحالي. ويترأس الوفد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة جمال العتيبي ويضم الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، بالإضافة إلى 23 لاعباً هم: ضاري العتيبي، بدر الصعنون، سليمان عبد الغفور، فهد الهاجري، حسن حمدان، خالد إبراهيم، أحمد الظفيري، عيد الرشيدي، إبراهيم كميل، مهدي دشتي، محمد خالد، سلطان العنزي، علي خلف، بدر جمال، مشاري غنام، حمد القلاف، فيصل زايد، شبيب الخالدي، محمد باجية، مبارك الفنيني، عبد الله الفهد، بدر طارق، فواز العتيبي.

وخاض الأزرق أمس تدريبه الأخير على الملعب الفرعي لستاد جابر، كما تدرب أول من أمس على الملعب ذاته بحضور رئيس الاتحاد عبدالله الشاهين الذي أكد في تصريح إعلامي أن الأزرق يسعى للظهور بصورة طيبة في البطولة، مشيراً أن المشوار لا يزال طويلاً لتجهيز فريق قادر على المنافسة لبلوغ نهائيات كأس العالم 2026.

وأضاف: «علاقتي طيبة مع اللاعبين والجهاز، فالجانب النفسي مهم جداً للفري، وأنا كرئيس الاتحاد أحرص أن اطمئن على هذا الجانب»، لافتاً إلى أن الإصابات هي أبرز المشاكل التي يواجهها الأزرق في الملاعب بعد إصابة بندر السلامة وأحمد شبيب وعبدالعزيز وادي وحمد حربي.

من جهته، قلل مدير المنتخب عبد الرحمن الموسى من أهمية الحديث عن نقص المهاجمين في قائمة الأزرق بعد استبعاد الثنائي عبدالعزيز مروي ويعقوب الطراروة والاكتفاء بالمهاجم شبيب الخالدي.

وقال الموسى في تصريح لوسائل الإعلام إن نقص المهاجمين لن يشكل أي عائق أمام الأزرق للظهور بصورة مميزة في البطولة. وأوضح الموسى: «مدرب الأزرق البرتغالي بينتو، أوضح أنه يمكن الاستعانة ببعض اللاعبين من مراكز أخرى، مثل فيصل زايد وإبراهيم كميل، لمساندة شبيب الخالدي في المقدمة».

وأضاف: «الأهم هو قدرة اللاعبين على التكيف، مع فكر المدرب أثناء البطولة، وقدرة المدير الفني على استخراج أفضل ما لديهم». وأوضح أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، خصوصا أن البطولة هي مرحلة أولى في مشوار تجهيز الأزرق لمنافسات أكثر قوة، في إشارة إلى التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. وعن قرار استبعاد بدر المطوع، علق الموسى: «المطوع قيمة كبيرة للكرة الكويتية، وقدم مسيرة حافلة، وعطاءات كبيرة على مدار مشواره في الملاعب». وختم: «لكن المدرب بينتو يعول على مجموعة من الشباب، آمل أن يظهر لاعب يستطيع استكمال المسيرة المشرقة للمطوع».

ويستهل الأزرق مشواره في البطولة بمواجهة نظيره القطري السبت المقبل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية التي تضم منتخبي الإمارات والبحرين حاملة اللقب. وتفتتح البطولة يوم الجمعة بلقاء العراق المستضيف مع عمان، ويتبعها مباراة اليمن مع السعودية.

