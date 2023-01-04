المسحل اجتمع بلاعبي الأخضر

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اجتمع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بلاعبي ومنسوبي المنتخب السعودي في مقر إقامة المنتخب بالرياض، على هامش المعسكر الإعدادي المقام تحضيراً للبطولة. وأثنى المسحل على الانضباطية العالية لدى اللاعبين في الانضمام للمعسكر، مشيداً بمستوى الحرص والاهتمام الكبيرين على الظهور بالشكل الأمثل خلال تمثيل الوطن، ومتمنياً لهم التوفيق في بطولة كأس الخليج. وكان الأخضر افتتح مساء أول من أمس تدريباته في معسكره بالرياض بحصة تدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون مراناً تكتيكياً على البناء تحت الضغط العالي، أعقبه مناورة على ثلثي مساحة الملعب. ويفتتح الأخضر مشاركته في البطولة بمواجهة منتخب اليمن بعد غد الجمعة على أن يخوض يوم 9 يناير مباراته ضد منتخب العراق، ويختتم مبارياته بمواجهة عمان يوم 12 من الشهر.

