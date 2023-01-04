الكويت والجهراء يواجهان العربي والقرين في «السلة»

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يلتقي اليوم الكويت مع العربي في 05:15 مساء على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة والتي تشهد مواجهة أخرى تجمع الجهراء مع القرين على الصالة ذاتها في 07:15 مساء. ويمتلك الكويت 16 نقطة فيما يملك الجهراء 13 والقرين والعربي 12 نقطة لكل منهما. وتتأهل الفرق الستة الاولى في الدوري التمهيدي الى الدور الثاني للمنافسة على اللقب. في المباراة الاولى، يسعى العربي الى مفاجأة خصمه لتحقيق الفوز وذلك للاقتراب بشكل كبير من التأهل الى الدور الثاني غير ان محاولاته ستصطدم بقوة وصلابة منافسة بطل الخليج والعرب الذي لم ينهزم في البطولة هذا الموسم وهو يبدو أقرب إلى تحقيق الانتصار في اللقاء. ويمتلك الكويت مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين بقيادة المدرب الخبير الألماني بيتر شومرز الذي ربما سيشرك البدلاء في لقاء اليوم بعد أن ضمن الفريق التأهل إلى الدور الثاني. في المقابل سيقدم العربي أفضل ما لديه من أجل تحقيق المفاجأة وأحراز نقطتي المباراة اللتان ستساعدنه كثيراً في سعيه إلى خطف احدى بطاقات التأهل. وفي المباراة الثانية تعتبر المواجهة بين الجهراء والقرين حاسمة في ظل تقارب مستوييهما لا سيما بعد اصابة محترف الجهراء الاميركي لوكاس وغيابه عن الفريق كما ان فوز القرين يعني تساوي الفريقين في النقاط ودخول الجهراء في حسابات معقدة نحو التأهل للدور الثاني فيما فوز الجهراء يعني تأهله رسمياً الى الدور الثاني.