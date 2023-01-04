رئيس الاتحاد البحريني: كل الدعم للأحمر

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أكد رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة أن الاتحاد يولي اهتماما كبيرا لمشاركة المنتخب في منافسات «خليجي 25». وقال آل خليفة في تصريح رسمي إن المشاركة في البطولة مهمة وتاريخية للمنتخب الوطني، خصوصاً أنها تأتي بعد اللقب الأول الذي أحرزه المنتخب في النسخة الماضية، وسجل كإنجاز رائد لكرة القدم البحرينية. وأضاف: «التتويج عكس ما تحظى به الرياضة البحرينية عموماً، وكرة القدم على وجه الخصوص، من رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، ودعم الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عبر البرامج الهادفة والمتنوعة التي تعنى بالشباب والرياضة». ولفت إلى فخر واعتزاز أسرة كرة القدم البحرينية بما تحظى به من اهتمام ودعم خاص، مشيرا إلى أن الإنجاز في بطولة كأس الخليج العربي بنسخته الماضية، جاء استمراراً للنجاحات المتعددة التي تحققها الرياضة البحرينية، الأمر الذي جعلها تحتل مكانة مرموقة، خصوصاً على مستوى كرة القدم.

كما نوه رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم بدعم واهتمام رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بالإضافة إلى دعم واهتمام رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، إذ إن هذا الدعم والاهتمام من سموهما يعد حافزاً لنا جميعاً لبذل قصارى الجهود، من أجل تحقيق أفضل النتائج ورفع علم المملكة في مختلف المحافل.

وأشاد بجهود أفراد المنتخب الوطني الأول من جهازين فني وإداري ولاعبين، مثنياً على العمل الكبير نحو إعداد المنتخب للاستحقاق المهم، ومؤكداً دعم مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم لجميع هذه الجهود عبر تسخير الإمكانات كافة وتذليل الصعوبات، وتوفير البيئة المناسبة والمثالية لتحضير المنتخب قبل المشاركة الخليجية. وتابع: «نتابع بشكل مستمر سير إعداد المنتخب للمرحلة المقبلة، والتي ستشهد في الفترة القريبة المقبلة المشاركة في البطولة، ونتمنى أن يظهر لاعبونا بالأداء المشرف الذي يعكس رقي وتطور وازدهار الكرة البحرينية». وختم: «الإنجاز التاريخي الذي تحقق في النسخة الماضية جاء نتاجاً للعمل المميز الذي قدمه الجميع، وما أظهره أفراد المنتخب من روح عالية وأداء قتالي. أتمنى التوفيق للمنتخب في مشاركته بالنسخة 25 للبطولة، والتي ستتوجه فيها الأنظار للأحمر البحريني بصفته حاملاً للقب».

