شرار حيدر: البطولة عزيزة على العراقيين

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توقع النائب السابق لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم شرار حيدر نجاح بطولة «خليجي 25» التي تنطلق بعد غد الجمعة في البصرة وتستمر حتى 19 يناير الحالي، مشدداً على أهمية استضافة بلاده للبطولة هذا العام.

وأكد حيدر أن «البطولة ستكون مميزة وسابقة في الحضور الجماهيري الكبير الذي بدا واضحاً من خلال المباراتين الوديتين اللتين خاضهما العراق قبل أيام قليلة، مع نادي الكويت الكويتي ومنتخبها الوطني».

وأضاف: «تلك البطولة عزيزة على العراقيين كما هي كذلك على دول الخليج ولها مكانتها المميزة في قلوب الشارع الرياضي».

وأكمل: «بالتالي فإن استضافتنا لذلك الكرنفال الكبير بمثابة خطوة إلى الأمام لتعزيز مكانة البلاد، ليس على الجانب الكروي فقط وإنما في مجالات حيوية مختلفة».

وبشأن مشاركة العراق وقدرته على المنافسة على اللقب، يقول اللاعب الدولي الأسبق إن «إحراز البطولة لايعني لمن سيكون بقدر ما يتعلق الأمر بالتقارب الخليجي والتواصل وعمق العلاقات الأخوية بين تلك البلدان».

وختم: «منتخبنا يمتلك مؤهلات وقدرات كبيرة تؤهله بأن يكون أحد المرشحين لاعتلاء منصة التتويج».

وكان من المقرر أن يستضيف العراق بطولة كأس الخليج بنسختها الـ21، إلا أن الظروف الأمنية وعدم جاهزية العراق المثلى فضلاً عن الحظر الدولي على الملاعب العراقية قد أخالها إلى دولة البحرين.

