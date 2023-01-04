الأهلي قهر بيراميدز.. وأسوان أسقط الزمالك

دوليه

استعاد الأهلي صدارة الدوري المصري بالفوز بثلاثية نظيفة على ضيفه بيراميدز فيما خسر الزمالك بهدفين لهدف على أرض مضيفه أسوان في الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

ولعب عمرو السولية دور البطولة في انتصار الأهلي بعدما سجل ثنائية لمصلحة فريقه في الدقيقتين 19 و69 وأحرز أحمد سامي لاعب بيراميدز بالخطأ في مرماه في الدقيقة (90+3) بتحويله عرضية حسين الشحات في مرمى أحمد الشناوي. وحقق الأهلي الفوز الغائب منذ جولتين بعد تعادله مع سموحة ثم سيراميكا كليوباترا. ورفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة مستعيدا صدارة الدوري المصري بفارق 3 نقاط عن الزمالك وتجمد رصيد بيراميدز عند 20 نقطة في المركز الرابع بعد مباراة مثيرة أدارها الحكم البولندي شيمون مارتشينياك الذي أدار نهائي مونديال 2022.

شهدت المباراة سيطرة كاملة لبيراميدز على الكرة فيما لجأ الأهلي للدفاع واللعب على المرتدات وهو الأسلوب الذي أعطاه الأفضلية في الهجوم حيث شكل الكثير من الخطورة على مرمى منافسه. وسجل الأهلي هدف التقدم من جانب عمرو السولية بتسديدة صاروخية سكنت بغرابة شباك أحمد الشناوي في الدقيقة 19 حيث كانت الكرة في منتصف المرمى ومن خارج المنطقة لكن الحارس تعامل معها بغرابة شديدة ما عرضه لانتقادات كبيرة عقب اللقاء. ورد رمضان صبحي بتسديدة مباغتة أنقذها الشناوي ببراعة وتعرض كريم فؤاد للإصابة وغادر لصالح زميله حسين الشحات في الدقيقة 34.

ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الثاني عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 69 بضربة رأس متقنة مستغلا التمريرة المميزة من جانب حسين الشحات.

وأحرز الأهلي الهدف الثالث في الدقيقة (90+3) عن طريق أحمد سامي بالخطأ في مرماه بعدما حول كرة عرضية من حسين الشحات ليخرج اللقاء بفوز الأهلي.

وتلقى الزمالك أول هزيمة له في الدوري المصري هذا الموسم على يد مضيفه أسوان بنتيجة 1-2 على ملعب أسوان.

تقدم أسوان في الدقيقة 4 بهدف سجله محمد عبد الغني لاعب الزمالك في مرماه بالخطأ ثم أحرز الأنجولي ديلسون كاموني الهدف الثاني في الدقيقة 45+2 وسجل للزمالك حسام عبد المجيد في الدقيقة 56.

ورفع أسوان رصيده بقيادة مديره الفني أيمن الرمادي إلى 15 نقطة في المركز السابع في جدول الترتيب.

