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دوليه

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مرتضى: رصيد فيريرا ينفد عند الجماهير


أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك دعمه الكامل للجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا رغم الخسارة من أسوان بهدفين لهدف. وقال مرتضى عبر قناة الزمالك: «حزين بعد خسارة الزمالك أمام أسوان ويجب غلق صفحة اللقاء والاستعداد الجيد لمواجهة الداخلية». وأضاف: «لا أتدخل في عمل الجهاز الفني وأدعم فيريرا ويجب أن يتعلم من الأخطاء لأنه مدرب عالمي ومشوار الدوري طويل مع بقاء 23 جولة». ونوه: «لا جلسات مع فيريرا وأغلقنا صفحة مباراة أسوان أطلب فقط من المدرب أن يقوم المترجم بعرض مناقشات الجمهور عنه». وشدد: «أشعر بالخوف لأن رصيد فيريرا ينفد عند جمهور الزمالك ومجلس الإدارة قرر عدم محاسبة المدير الفني بالقطعة وننتظر لنهاية الموسم». وأتم: «حزين من رئيس نادي أسوان بسبب الإهانة التي تعرض لها لاعبو الفريق وتحديدا شيكابالا.. هل شعب أسوان قام بتكسير الحافلات؟».


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