رونالدو في الرياض

دوليه

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياض بعد الإعلان عن انضمامه إلى النصر. وكان «العالمي» قد أعلن في وقت سابق أنه سيقيم استقبالاً لنجمه الجديد في ساحة النصر بالعاصمة الرياض. و تعاقد النصر السعودي مع اللاعب الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات (في صفقةٍ تاريخية) قَدَرَتها التقارير بأكثر من مئتي مليون يورو.

وقال مدرب النصر رودي غارسيا، إن «التعاقد مع رونالدو كان خطوة كبيرة للأمام بالنسبة للكرة السعودية بعد وصول المهاجم البرتغالي إلى الرياض». وانضم رونالدو، الذي كان لاعباً حراً بعد إنهاء ارتباطه بمان يونايتد بشكل مثير للجدل في نوفمبر الماضي، إلى النصر الأسبوع الماضي في صفقة تمتد عامين ونصف العام. وقال غارسيا الذي سبق له تدريب ليل وروما ومرسيليا وليون «التعاقد مع لاعب بحجم رونالدو يعد حدثاً استثنائياً وسيساهم في تطوير كرة القدم السعودية. سعداء بوصوله وانضمامه إلينا. الهدف الأول هو العمل حتى يتمكن من التكيف مع فريقنا، والاستمتاع باللعب مع النصر، وامتاع الجماهير». وسيتم تقديم رونالدو في ملعب مرسول بارك، حيث من المتوقع أن يحضر 25 ألف مشجع. وشهد النادي السعودي زيادة عدد المتابعين على حسابه على إنستغرام بالملايين منذ إعلانه عن انضمام رونالدو إليه.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي «سندعم بقية أنديتنا (لإبرام) صفقات نوعية مع نجوم عالميين قريباً. «كريستيانو، أهلاً بك في بيتك الجديد، أهلا بك في الدوري السعودي للمحترفين».

