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دوليه

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إنتر في مواجهة نابولي


تعود عجلة الدوري الايطالي إلى الدوران اليوم بعد التوقف بسبب المونديال حيث تبرز مواجهة نابولي المتصدر مع إنتر الخامس ضمن الجولة 16 من عمر البطولة. ويتصدر نابولي ترتيب الفرق برصيد 41 نقطة وبفارق 11 نقطة عن إنتر، فيما يأتي ميلان الذي يلتقي ساليرنيتانا اليوم في المركز الثاني برصيد 33 نقطة. ويأمل نابولي الذي لم يذق طعم الخسارة في البطولة بـ13 انتصار وتعادلين أن يواصل مشواره من حيث توقف عبر تقديم العروض القوية وتحقيق انتصار جديد يعزز به صدارة البطولة.
من جانبه أعلن إنتر غياب نجمه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب خط وسط الفريق، الذي سيغيب على الأقل عن المباراتين المقبلتين بسبب الإصابة. وأضاف أن بروزوفيتش خضع لفحوصات طبية في معهد هيومانتس في روزانو، والتي كشفت معاناة اللاعب الكرواتي من إجهاد عضلي في الساق اليسرى. وشدد إنتر على أنه سيتم إعادة تقييم حالة بروزوفيتش خلال الأيام القليلة المقبلة.


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