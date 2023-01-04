أنشيلوتي: فينيسيوس يعاني من العنصرية

دوليه

أكد مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور يعاني من أفعال عنصرية لا ينبغي السماح بها، واعتبر أن مسؤولية ذلك لا تتحملها رابطة الدوري الإسباني، وأي جهة يمكن أن تصدر عقوبات على هذه الإهانات، مؤكداً أن المشكلة أعمق وتعود جذورها إلى المجتمع. وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي: «الأمر واضح تماماً، لا يمكنني التحدث عن موضوع يجب بالنسبة لي ألا يكون موجوداً مثل العنصرية وكراهية الأجانب، إنه أمر واضح تماماً ونحن مخطئون في تطبيقه على فينيسيوس لأنها مشكلة تعود للمجتمع ولا ينبغي أن توجد، يجب ألا يكون هناك أي تسامح مع هذه المسألة». واعتبر أنشيلوتي أن الجهود المبذولة من جانب «الليغا» من خلال عقوبات قاسية مقابل الإهانات العنصرية، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى تبقى غير كافية في مواجهة مشكلة تعود جذورها إلى التربية في المجتمع. وأضاف: «يجب ألا تكون مشكلة تتعلق بـ «الليغا» والعقوبات، إنها مشكلة عامة وثقافية لمجتمع بالنسبة لي شخصياً لا يحصل على التربية التي ينبغي أن يحصل عليها وهذا ما في الأمر، لن أركز على هذه القضية المهمة فيما يتعلق بفينيسيوس أو «الليغا» أو العقوبات، علينا التركيز على شيء أكبر، قضية العنصرية خطيرة للغاية، تماماً مثل كراهية الأجانب».

