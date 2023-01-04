أولمو ضمن خطط مان يونايتد

دوليه

منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ستاد أولد ترافود ومان يونايتد يحاول البحث عن بديل لـ «صاروخ ماديرا»، لكن في كل مرة يتعثر في المفاوضات. ويهدف مدرب مان يونايتد إريك تن هاغ لإضافة لاعب قوي إلى خط هجوم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية، حيث يحاول «الشياطين الحمر» إيجاد بديل لرونالدو. وكشفت صحيفة ميرور البريطانية أن يونايتد يسعى للتعاقد مع المهاجم الإسباني داني أولمو لتعزيز صفوف الفريق وشغل منصب رونالدو، الذي غادر الفريق بالتراضي بين الطرفين.

وتعاقد «الدون» مع نادي النصر السعودي في صفقة ضخمة ستغير ملامح كرة القدم وسوق الانتقالات في الدوري السعودي ومنطقة الخليج.

