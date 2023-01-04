رينجرز أهدر الفوز أمام سلتيك

دوليه

أهدر رينجرز فرصة ذهبية لتقليص الفارق مع سلتيك متصدر الدوري الاسكتلندي إلى ست نقاط بعد أن سجل كيوغو فوروهاشي هدفاً في وقت متأخر ليضمن التعادل 2-2 في مباراة قمة أول من أمس. وبدأ سلتيك المباراة بشكل رائع بعد أن استغل المهاجم الياباني دايزن مايدا تمريرة خاطئة من ألفريدو موريلوس ليضع الكرة في شباك الحارس لان مكغريغور في الدقيقة الخامسة. وصنع رينجرز بعض الفرص الخطيرة في الشوط الأول لكنه نال المكافأة بعد الاستراحة حيث قلب صاحب الضيافة المباراة بهدفين سريعين. وأدرك رايان كنت التعادل في الدقيقة 47 بتسديدة رائعة. بعدها بدقائق تعرض فاشون سكالا لمخالفة في منطقة جزاء سلتيك ليسدد قائد رينجرز جيمس تافيرنير ركلة الجزاء بنجاح وليضع فريقه في المقدمة في الدقيقة 53. لكن الياباني فوروهاشي حرم رينجرز من الفوز على منافسه الشرس بعدما سدد الكرة بين عدد من المدافعين في الدقيقة 88 ليخرج حامل اللقب بنقطة. ويتصدر سلتيك الترتيب برصيد 55 نقطة من 20 مباراة بينما يظل رينجرز في المركز الثاني متأخراً بتسع نقاط.