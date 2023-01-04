إلى أين تسيرون بالكويت؟

الاخيرة

ربما تحتاج الكويت إلى الوضوح أكثر في مقاربة الأمور، وعدم تركها للصدف، فما حمله سمو رئيس مجلس الوزراء إلى النواب في حديثه إليهم أمس واضح لجهة اما العمل، أو السعي إلى إجراءات أخرى! لكن السؤال الملح: هل صحيح ان الأزمة التي تمر بها البلاد والشعور بضعف الخدمات، وعدم الرضا العام، وشبه الاتفاق على ان الدولة تسير على البركة؟

إذا كان هذا صحيحاً لا بد من البحث عن الأسباب وعلاجها، اما إذا كانت الأزمات خلافات بين أشخاص، وليس خلافاً على الأهداف، وهذه بطبيعة الحال تنعكس على الوضع العام في البلاد، فهنا لا بد من قول الحقيقة للناس أيضاً؟

أياً كانت الحقيقة، لا بد أن نعترف أن الأشخاص لديهم أهدافهم، وبالتالي يسعون إلى تحقيقها، لكن ليس على حساب الدولة، فأي خلل في مكان ما ينجر على بقية بنية الدولة، ومن هنا يصبح من حق أي مواطن كويتي أن ينتقد، ويتحدث عن ضرورة تغيير هذا الأسلوب، لأنه المتضرر في نهاية الأمر، ولأن الواجب أن يكون الوطن هو الهدف، وليس الأفراد، وهذا أسمى بكثير من رغبة هذا أو ذاك.

لذا قبل أي أمر لا بد أن يقتنع الجميع أن الكويت تمرض لكنها لا تموت، ولقد مررنا بكثير من الأزمات وخرجنا منها أقوى، حين كانت أزمات مفروضة علينا، أكان من الخارج، أو نتيجة قرارات وإجراءات خطأ، إنما حين تكون المسائل الشخصية المتحكمة بالسلوك السياسي العام، ويرى كل طرف أنه الأقوى، ولديه الحق المطلق، فهنا لا بد من التأمل في ما يمكن أن تؤدي إليه الخلافات من أمور كارثية.

بل الأفظع حين يعمل كل طرف على تجييش معسكر لكي يسانده بموقفه، والمعروف أن العامة تقودها العواطف والشعارات دائماً، لهذا يكون دور النخب في مثل هذه الأوضاع تصويب المسار، ودفع الناس إلى العقلانية، إذ لا يعقل أن دولة مثل الكويت، صغيرة المساحة وقليلة عدد السكان، وتتمتع بقدرات بشرية ومادية تعيش على بركان أزمات، يطلق حممه باستمرار، ويزيد من خوف الناس على مصيرهم.

الشعارات كثيرة، والوعود أكثر، والكلام المنمق المغلف بتهديدات مبطنة لا يبني وطناً، فمن يريد العمل من أجل الكويت فإن الطريق واضحة أمامه، أما من يريد جعلها أسيرة رغبات شخصية فهو يخطئ، ولا يدرك انه كالنعامة يهيل التراب على رأسه، ويتوهم انه بذلك يمكنه النجاة، فهل لدينا حكماء يدركون حقيقة ما ستؤدي إليه هذه الأزمات المفتعلة.

